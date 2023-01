Noch zwei Wochen läuft die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung. Das Finanzamt Pirmasens wartet noch auf 51.000 Erklärungen.

Eine weitere Gaststätte in Zweibrücken schließt. Die Entscheidung des Pächters kam quasi über Nacht.

Der Abriss des Dorfs Lützerath im Ruhrgebiet spaltet die Grünen. An der Basis in Pirmasens und in der Südwestpfalz rumort es.

Die Stadtwerke Pirmasens blicken auf ein turbulentes Jahr, das mit drastischen Preissteigerungen für die Kunden endete. Da die Energiepreise am Markt sinken, könnten die Kunden im Lauf des Jahres davon profitieren.

Es gibt eine Nachfolgerin für die gestorbene Ingrid Kaiser im Zweibrücker Stadtrat. Die neue Kandidatin war bei der letzten Wahl denkbar knapp gescheitert.

Jetzt steht es fest: Mit einem Pontifikalamt mit Bischof Karl-Heinz Wiesemann endet am 9. Juli die Geschichte des Hauensteiner Karmels.

Ein 20-Jähriger aus dem Dahner Felsenland stand vor Gericht, weil er filmte, wie ein anderer Mann die Hand in die Hose eines Mädchens schob.

So warm wie noch nie: So war das Wetter in Zweibrücken 2022.

Landtagsabgeordneter Christoph Gensch widerspricht am Neujahrsempfang der Zweibrücker CDU denjenigen, die die Landes-CDU in einer Krise sehen.

Der Bürgermeister von Biedershausen hält die Prognosen für einen Blackout für Panikmache. Eine Wärmeinsel will er trotzdem beschließen lassen. Und hat schon eine (nicht ganz ernst gemeinte) Idee, wie Holz gespart werden könnte.