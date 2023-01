Anne Oberle wird Nachfolgerin der am 9. Januar verstorbenen Ingrid Kaiser im Zweibrücker Stadtrat. Die stellvertretende Stadtverbandsvorsitzende der Freien Demokraten sagte am Montag, sie werde das Mandat annehmen. Der Zeitpunkt stehe aber noch nicht fest. Oberle hatte bei der Kommunalwahl 2019 mit dem drittbesten Ergebnis der FDP-Kandidaten den Einzug in den Rat knapp, um 24 Stimmen, verpasst. Nach den Stimmenanteilen kam die FDP bei der Kommunalwahl 2019 zu zwei Mandaten. Die 42 Jahre alte Profireiterin, mit ihrer Familie Betreiberin der Reitsportanlage Rechentalerhof in Mittelbach, wird mit Ulrich Schüler die Fraktion der FDP im Stadtrat bilden.