Hundeführer sind ebenso erbost wie Spaziergänger und Wanderer: Wege am östlichen Ortsrand Hauensteins und im Steinbachtal sind aufgewühlt und bei feuchter Witterung vermatscht. Dafür haben die vorbereitenden Arbeiten für einen Pipelinebau gesorgt.

Wie und vor allem wann kommt in Zweibrücken der Anschluss von der Storchenbrücke zum neuen Bahnhaltepunkt Rosengarten? Die Deutsche Bahn sagt: Es sind noch Grundstücksfragen zu klären. Mit dem Bau des Stationsvorplatzes sieht sich die Stadt derweil fast am Ziel – zumindest mit der Planung dafür.

Wegen bewaffneten Drogenhandels und anderer Drogendelikte wurde ein 31-jähriger Mann, der zuletzt in Pirmasens wohnte, am Montag vorm Landgericht Zweibrücken zu sechs Jahren Haft verurteilt. Allerdings: In drei Jahren könnte er schon in Freiheit kommen.

Die alte Kirche von Leimen ist längst zum Wohnhaus umfunktioniert. Eine 25-Jährige hat das Gotteshaus nun digital rekonstruiert.

Ab Mittwoch kehrt in den Altenheimen ein Stück Normalität ein: Besucher, Mitarbeiter und Bewohner müssen sich nicht mehr auf das Coronavirus testen. Laut Landesverordnung bleibt lediglich die Maskenpflicht für Besucher bestehen. In den Seniorenheimen der Region wird aufgeatmet.

Der Zweibrücker Mundart-Autor hat festgetsellt, dass man bei Stellenanzeigen jetzt „arisch uffbasse“ muss, damit man bei der Formulierung nichts verkehrt macht.

Der neue Pop-up-Store in Zweibrücken schließt fürs Erste seine Pforten. Man darf gespannt sein, wie es mit dem Laden weitergeht.

Seit dem vergangenen Sommer werden im Industriegebiet vor den Toren Hinterweidenthals hochwertige Fässer hergestellt. Fasswerk heißt das Unternehmen von Michael Fleischmann und Marcus Vetter, die einen Küfer-Traditionsbetrieb aus Bad Dürkheim übernommen haben. Dass sie in die Südwestpfalz zogen, überrascht.

Die Naturschützer von BUND und BI Queichtal sind empört über die Pläne, an der B10 bei Wilgartswiesen einen großen Tankhof errichten zu wollen.