Ab Mittwoch kehrt in den Altenheimen ein Stück Normalität ein: Besucher, Mitarbeiter und Bewohner müssen sich nicht mehr auf das Coronavirus testen. Laut Landesverordnung bleibt lediglich die Maskenpflicht für Besucher bestehen. In den Seniorenheimen der Region wird aufgeatmet.

Im Pirmasenser Pro Seniore gab es unter den Bewohnern schon länger keine Corona-Fälle mehr, berichtet Leiterin Regine Vogel. Auch Erkrankungen unter den Mitarbeitern seien inzwischen selten und schnell vorbei. Vogel freut sich über die Lockerungen. Für die Bewohner seien die Regeln zur Pandemiebekämpfung eine Belastung gewesen, gerade die Maskenpflicht sei „eigentlich eine Katastrophe“. Besonders demente Senioren „sind auf die Mimik angewiesen“, um ihr Gegenüber einzuschätzen, erklärt die Leiterin. Nun können sie zumindest den Mitarbeitern wieder ins Gesicht sehen. Auch für die Pfleger sei das stundenlange Maskentragen eine Herausforderung gewesen – etwa in der feuchtheißen Luft, wenn sie Bewohner duschten, erinnert Vogel. Die Heimleitung empfehle den Mitarbeitern, weiterhin eine Maske zu tragen, wenn sie erkältet sind, um Ansteckungen zu vermeiden.

Masken fallen: Mitarbeiter erleichtert

Auch die Häuser des Diakoniezentrums lockern die Regeln ab Mittwoch, so wie es das Land vorsieht. Das gilt für das Haus Bethanien in Pirmasens, Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen, Kana in Zweibrücken und Sarepta in Contwig. Laut Gerald Grob, Leiter des Hauses Bethanien, gibt es immer mal wieder Corona-Fälle in den Altenheimen der Diakonie, auch unter Bewohnern, die Verläufe seien aber nicht mehr so schlimm wie in der heißen Phase der Pandemie.

Raphaël Baumann vom Zweibrücker Johann-Hinrich-Wichern-Haus zeigte sich „erleichtert“ über die neuen Lockerungen, die eigentlich erst im April kommen sollten. Die Bundesregierung hatte kurzfristig entschieden, die Regeln doch früher zu lockern. Im Wichern-Haus gab es laut Baumann in diesem Monat keine Corona-Fälle. „Wir hatten nur noch im Januar ein kurzes Aufflammen.“ Den Zweibrücker Mitarbeiterin werde weiterhin empfohlen, eine Maske zu tragen, wenn sie eine leichte Erkältung haben. Zudem gibt es laut Baumann immer noch Corona-Tests im Haus, falls jemand schnell sichergehen will, ob er infiziert ist.

Das Haus Edelberg in Rodalben berichtet ebenfalls, dass es derzeit keine Corona-Patienten gibt. Alle Häuser der Gruppe übernehmen die neuen Regeln – so gibt es noch ein Edelberg-Altenheim in Bruchmühlbach-Miesau. Auch das Dahner Haus am Kurpark lässt die Corona-Regeln – abgesehen von den Masken für Besucher – ab Mittwoch fallen.