Saa mo, Bruno, hat de Paul do owens unser Wert gefroot, du suchsch e Hilf fer dei Kisch?

Ei mei Fienche geht jo ah schunn stramm uff die Siwwezisch zu, un vor allem sei Kreiz macht’m schwer se schaffe. Do hab ich gedenkt, ich such mer e halwie Kraft fer middas un owens, un hab e Annongs uffgebb.

Des vesteh ich jo, hat de Paul genickt. Awwer wieso steht dann do in de Zeidung „Aushilfe m/w/d“ gesucht? Was soll dann des heeße, „m/w/d“?

Ei des soll heeße, dass es mir egal is, ob des e Mann odder e Fraa is, wo mei’m Fienche die Grumbeere schält.

Ja awwer was heeßt dann des „d“? Ei des weeß ich ah net, hat de Bruno zugebb, awwer die Berufsgenossenschaft besteht uff dem „d“, sunsch krie ich e Abmahnung.

Jetzat basse mol uff, ihr zwee Dummbeidel, hab ich mich ingemischd, des „d“ steht fer divers. In uns’rer freie Welt gebt’s halt nimmie bloß Männlein un Weiblein, sonnern ah Mensche, die sexuell net uff des eene oddder anner Geschlecht festgeleet sinn. Un die nennt mer halt divers. Un demit die net iwwersiehn werre, schreibt mer des „d“ jetzat in die Bewerbunge enin, des duud jo kemm weh.

So wie der Bütteredner do neilich in Ixem

Also ich weeß net, hat de Paul gemennt, ich kann mer jetzat immer noch nix unner dem diverse „d“ vorstelle.

Bass uff, Paul, anstatt divers kannsche „dezwische“ saan: e Mensch, der zwische Mann un Fraa steht un net des eene un ah net des annere sinn will.

Ei jetzat kapier ich des, hat de Bruno iwwers ganze Gesicht gestrahlt. Des is dann jemand wie der Bütteredner do neilich in Ixem, der gesaat hat, er bewerbt sich fer die Rosekönischin, gell!

Nee, Bruno, ganz falsch, des hat mit divers nix se duun, do hannelts sich um e Fall vun Geschlechtergerechtischkeet.

Vun was? Hat de Paul gefroot, ei des werd jo immer doller, saa des nochmol.

Nee, hab ich gesaat, so e schwierisches Wort saa ich bloß emol. Ei sinn ihr zwee dann ganz hinnerm Mond deheem. Des is doch jetzat e ganz wichdisches Thema: Dass de Fraue ah alle Positione offe stehe, die bisher alleen die Männer fer sich beansprucht hann. Un dann nadierlich ah umgekehrt: Im Bruno seiner Kisch derfe net bloß Weibsleit die Grumbeere schäle, sonnern ah die Mannsleit.

Ei do herrscht bei uns deheem schunn lang die Schlechderdingsbums, hat sich de Paul gefreet: Ich schäl die Grumbeere, un es Mona sauft mei Bier.

Bassen uff, hab ich gesaat, ich hab e gudes Beispiel fer diverse Gerechtischkeet. Nemme mer die siwwe Zwersche aus dem Märche vum Schneewittche. Gerecht is, wann des drei Buuwe un drei Määde sinn, un der siebte, der iwrich bleibt, steht genau dezwische un is divers. Hanner’s jetzat kapiert!