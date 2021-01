SPD und CDU stellen Wahlprogramm vor

Es geht ans Eingemachte: Auf ihrem digitalen Programmparteitag stimmt die rheinland-pfälzische SPD-Spitze die Partei auf die Wahl ein. Dreyer verspricht ein Impfangebot an alle bis Ende des Sommers. Auch die CDU hat am Samstag ihr Programm vorgestellt. Sie will „Vorfahrt für Familien“ schaffen und Rheinland-Pfalz zum Gründerland besonders für junge Menschen machen.

Einer aktuellen Umfrage zufolge liegen SPD und CDU in der Gunst der Wähler momentan nahezu gleich auf. Mehr zum Thema auf der RHEINPFALZ-Sonderseite.

SPD lädt fragwürdigen Suchtforscher ein

Eigentlich wollte die Regierungskoalition noch vor der Wahl ein verschärftes Landesglücksspielgesetz zur Abstimmung in den Landtag bringen. Der Entwurf hätte zur Folge gehabt, dass die Hälfte aller Spielhallen in Rheinland-Pfalz noch in diesem Jahr schließen müsste. Eine Anhörung von Experten im Innenausschuss nährte Zweifel an der Schärfe des Entwurfs. Die Abstimmung wurde deshalb auf die Zeit nach der Landtagswahl vertagt. Doch die Begründung für die Zweifel stützt sich auch auf Aussagen eines vermeintlich unabhängigen Suchtforschers, der nachweislich Verbindungen zur Glücksspiel-Lobby hat und dessen Ansichten zu Spielautomaten offenbar vom Mainstream der Suchtforschung abweichen.

Vogelgrippe in der Pfalz

Ein zweites Labor hat den Verdacht am Samstag bestätigt: Das vor allem für Vögel gefährliche Virus H5N8 ist erstmals auch in Rheinland-Pfalz nachgewiesen worden – bei einer verendeten Gans aus der Pfalz.

Dauergast im Tabellenkeller

Zweimal führt der 1. FC Kaiserslautern auswärts in Dresden. Zweimal gibt er die Führung wieder aus der Hand. Der Spielbericht zum Sieben-Tore-Spektakel.

Pornografie im Online-Unterricht

Bei einer Cyber-Attacke während des Online-Unterrichts für Sechstklässler in Heidelberg haben Unbekannte pornografische und rechtsradikale Inhalte eingespielt.

Ungemütliches Wetter

Mit den milden Temperaturen ist es schon wieder vorbei. Die kommende Woche beginnt mit Schauer, Schnee und Frost.