Auf ihrem Programmparteitag stimmt sich die rheinland-pfälzische SPD am Samstag auf die letzten 50 Tage vor der Landtagswahl am 14. März ein. Der Landesvorstand trifft sich dazu in der Halle 45 in Mainz-Mombach. Die rund 400 Delegierten sind digital zugeschaltet, um das rund 101 Seiten umfassende Wahlprogramm zu verabschieden. SPD-Spitzenkandidatin, Ministerpräsidentin Malu Dreyer, sagte in ihrer Rede, bis Ende des Sommers solle jede Rheinland-Pfälzerin und jeder Rheinland-Pfälzer ein Angebot zur Impfung gegen das Corona-Virus erhalten. Bisher sind den Angaben nach rund 120.000 Personen geimpft, im Land leben rund vier Millionen Menschen. Im Bildungsbereich kündigt Dreyer an, die SPD setze sich für eine Unterrichtsversorgung von 100 Prozent ein. Alle Schüler sollen digitale Endgeräte erhalten, wer es sich nicht leisten könne, erhalte ein Leihgerät. Zur digitalen Lernmittelfreiheit gehöre auch gute Lernsoftware. Bis Jahresende sollen alle Schulen mit W-Lan und einer guten Anwenderbetreuung ausgestattet werden.