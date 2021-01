Das Friedrich-Loeffler-Institut hat am Samstag den Verdacht des hochansteckenden Vogelgrippevirus H5N8 bei einer verendeten Hawaiigans im Vogelpark in Bobenheim-Roxheim bestätigt. Am Freitag hatte das Landesuntersuchungsamt den Fall gemeldet. Das Veterinäramt des Rhein-Pfalz-Kreises hat den Betrieb gesperrt. Um eine Verbreitung des Virus zu verhindern, werden jetzt alle Vögel aufgestallt, so das Ministerium. Da es ein Hygienekonzept gebe und weil der Vogelpark als zoologische Einrichtung besondere Vogelarten hält, könne durch eine Ausnahmegenehmigung von einer Tötung der Vögel zunächst abgesehen werden, hieß es am Samstag. „Wir wissen jetzt, dass das Geflügelpestvirus auch in Rheinland-Pfalz angekommen ist und nehmen das sehr ernst. Daher meine eindringliche Bitte an alle Geflügelhalterinnen und Geflügelhalter: Überprüfen Sie Ihre Biosicherheitsmaßnahmen und verhindern Sie unbedingt einen direkten oder indirekten Kontakt zu Wildvögeln“, sagte Ministerin Anne Spiegel (Grüne). Seit Oktober breitet sich die Geflügelpest massiv in der Wildvogelpopulation in Europa aus. Inzwischen sind zunehmend auch Geflügelbestände betroffen.