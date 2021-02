Dreyer: Bis Ende März zehn Prozent der Rheinland-Pfälzer geimpft

Nach Ministerpräsidentin Malu Dreyer sollen in Rheinland-Pfalz bis Ende März zehn Prozent der Bürger geimpft werden.

Schweden stoppt Astrazeneca-Impfungen

Aufgrund von starken Nebenwirkungen bei Krankenhausangestellten wurde die Impfungen mit dem Stoff der Firma Astrazeneca in Teilen Schwedens gestoppt.

Lockerungen zu Ostern: Regierung will abwarten

Die deutsche Bundesregierung will aktuell noch nicht festlegen, welche Corona-Regeln und mögliche Lockerungen an Ostern gelten.

Grundschulen bereiten sich auf Öffnung vor

In Pirmasens bereiten die Grundschulen sich auf die Öffnung am 22. Februar vor.

Tabaksteuer auf E-Zigaretten ab 2022

Die Bundesregierung will ab 2022 eine Tabaksteuer für E-Zigaretten einführen. Der Entwurf zur Steuer liegt der RHEINPFALZ vor.

Holzscheit explodiert: Verbindung mit Gärtner?

Durch die Explosion eines Holzscheits in einem Kaminofen in Otterberg (Kreis Kaiserslautern) ist eine Frau leicht verletzt worden. Die Polizei prüft eine Verbindung zu den Sprengfallen eines rachsüchtigen Gärtners aus dem Jahr 2019.

47-Jährige tot in Oppau gefunden

Eine Frau ist bereits am Donnerstagabend tot in ihrer Wohnung in Ludwigshafen gefunden worden. Die Polizei schließt einen Tötungsdelikt nicht aus.

Radfahrer von Güterzug erfasst

Am Montagmorgen ist ein 51-jähriger Radfahrer am Bahnübergang Lingenfeld von einem Zug erfasst worden. Er verstarb an der Unfallstelle.