Eine 47-jährige Frau ist bereits am Donnerstag gegen 19.15 Uhr tot in ihrer Wohnung in der Breitscheidstraße im Ludwigshafener Stadtteil Oppau aufgefunden worden. Laut Polizei hatten sich Angehörige zuvor um die Frau gesorgt und deshalb nach ihr geschaut. Bei der Polizei gemeldet hat sich dem Leitenden Oberstaatsanwalt Hubert Ströber zufolge ihre Tochter. Die Obduktion der Verstorbenen ergab einen Blutverlust infolge von Verletzungen und ein Atemversagen als Todesursache. „Die Auffindesituation und das Ergebnis der Obduktion lassen auf ein Tötungsdelikt schließen“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizeipräsidium und Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern an.

„Gegenwärtig keine heiße Spur“

„Wir haben keine heiße Spur gegenwärtig. Wir gehen aber von einem Tötungsdelikt aus und ermitteln gegen Unbekannt“, sagte Ströber auf RHEINPFALZ-Anfrage. Gegen den Lebensgefährten der gebürtigen Kroatin, der unter einer anderen Adresse gemeldet sei, werde nicht ermittelt. „Wir suchen auch nicht nach ihm“, sagte Ströber.

Die Frau ist laut Ströber bisher nicht als straffällig bekannt. Der Kontakt zu den Angehörigen habe nicht den sonstigen Gepflogenheiten entsprochen, weshalb diese beunruhigt gewesen seien. Sie seien nicht in der Oppauer Wohnung der 47-Jährigen gemeldet. Der Todeszeitpunkt stehe noch nicht fest. Aus „ermittlungstaktischen Gründen“ könne er derzeit keine weiteren Angaben machen, sagte Ströber.

Der Oppauer Fall ist bereits das zweite Tötungsdelikt in diesem Jahr in Ludwigshafen. Am 5. Januar hatte ein 65-jähriger Familienvater seine Ehefrau (60), seinen Sohn (14) und danach sich selbst in seinem Haus in Maudach erschossen.

Dringend Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat in der Zeit von Mittwoch, 15 Uhr, bis Donnerstag, 19.15 Uhr, etwas Auffälliges oder Ungewöhnliches in der Breitscheidstraße gesehen oder kann Hinweise zur Tat, der Täterin oder dem Täter geben? Bitte melden unter Telefon 0621/963-2773 oder per E-Mail unter E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.