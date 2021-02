Bei der Explosion eines Holzscheits in einem Kaminofen ist am Freitag in Otterberg (Kreis Kaiserslautern) eine Frau leicht verletzt worden. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt. Die Ermittler halten es für möglich, dass es sich um eine weitere Sprengfalle eines rachsüchtigen Gärtners aus Mehlingen handelt, der vor etwa zwei Jahren bei anderen Menschen Sprengsätze deponiert und sich dann selbst getötet hatte. Ein Arzt kam dadurch ums Leben, weitere Opfer wurden verletzt. Die Polizei hatte anschließend etwa 30 Anwesen in mehreren Bundesländern auf versteckte Bomben durchsucht und dabei vor allem Holzscheite geröntgt, um in ihnen versteckte Sprengsätze zu entdeckten.

Nun allerdings ist ein Holzscheit bei einer Familie explodiert, die laut Polizei den Gärtner überhaupt nicht kannte. Nach RHEINPFALZ-Informationen hatte sie ihr Holz aber von einem Verwandten, der mittlerweile gestorben ist. Ob er mit dem Bombenleger im Clinch lag, müssen die Ermittler jetzt herausfinden.