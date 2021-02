Am Montagmorgen ist am Bahnübergang in Lingenfeld ein 51-jähriger Radfahrer von einem Güterzug erfasst worden. Der Mann aus dem Kreis Germersheim verstarb an der Unfallstelle. Das teilte die Polizei Germersheim mit. Der Radfahrer soll gegen 6.20 Uhr den Bahnübergang trotz geschlossener Schranke überquert haben. Der Zugverkehr ist derzeit eingestellt.