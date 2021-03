So geht es weiter mit den Astrazeneca-Impfungen – Weiterer Rücktritt beim FCK – Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ex-Bundestagsabgeordneten Löbel

Astrazeneca nur für Menschen ab 60 Jahren

Das Land Rheinland-Pfalz wird den Impfstoff von Astrazeneca in der Regel nur noch für Menschen ab 60 Jahren verwenden. Was mit den Zweitimpfungen passiert: Zum Artikel

Weiterer Rücktritt beim FCK

Nach Bernhard Koblischeck ist an diesem Mittwoch ein weiteres Aufsichtsratsmitglied des 1. FC Kaiserslautern zurückgetreten. Zum Artikel

So läuft das Impfen und Testen an Ostern

Die Impf-und Testzentren in der Pfalz haben an den Feiertagen unterschiedlich geöffnet. Während Pirmasens auch an den Feiertagen impft, bleibt das Impfzentrum in Neustadt an Karfreitag geschlossen. Hier gibt es einen Überblick.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Löbel

Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat ein Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel eingeleitet. Zum Artikel

Saisonarbeiter dürfen länger bleiben

Auch in diesem Jahr dürfen Saisonarbeiter länger in Deutschland arbeiten. Das Bundeskabinett hat die sozialversicherungsfreie Beschäftigung von 70 auf 102 Tage für Saisonarbeitskräfte in landwirtschaftlichen Betrieben verlängert. Zum Artikel

Corona-Kontrollen an Ostern verstärkt

Die Polizei wird nach den Verstößen gegen die Corona-Regeln von Motorradfahrern auch am kommenden Wochenende am Parkplatz Johanniskreuz (Kreis Kaiserslautern) kontrollieren. Zum Artikel

Außerdem haben am Mittwoch mehrere Kommunen bekannt gegeben, dass auch die Sperrungen für Tagestouristen während Ostern, wie bei der Mandelblüte in Gimmeldingen, erhalten bleiben. Zum Artikel

Kaiserslautern bewirbt sich als Modell-Kommune

Die Stadt Kaiserslautern hat sich beim Land Rheinland-Pfalz als Corona-Modell-Kommune beworben. Durch das Modell sollen Corona-Öffnungen in Kommunen mit niedriger Inzidenz erprobt werden. Zum Artikel

Biontech-Impfstoff mit hoher Wirksamkeit bei Jugendlichen

Der Impfstoff von Biontech/Pfizer schützt Herstellerangaben zufolge auch Jugendliche unter 16 Jahren zuverlässig vor einer Covid-19-Erkrankung. Zum Artikel

Weingut wird zur Genossenschaft

Um die Corona-Krise zu überstehen, wird das Weingut WoW von Wolfgang Bender in Bissersheim zur Genossenschaft. Außerdem hofft der Winzer auf Online-Spenden. Zum Artikel