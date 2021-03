[Aktualisiert 15.10 Uhr] Rheinland-Pfalz wird auf Empfehlung der Ständigen Impfkommission den Impfstoff von Astrazeneca in der Regel nur noch für Menschen ab 60 Jahren verwenden. Das hat Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz um 14 Uhr bekanntgegeben. Fast 60.000 Impftermine sind demnach von der neuen Stiko-Empfehlung betroffen. Alle Personen unter 60 Jahren erhalten keine Erstimpfung mehr mit Astrazeneca. Alle, die bereits eine Astrazeneca-Erstimpfung erhalten haben und noch auf ihre Zweitimpfung warten, müssen sich laut Bätzing-Lichtenthäler noch in Geduld üben. Bis Ende April will die Stiko hier noch eine Empfehlung herausgeben, wie es für diese Personengruppe weitergeht. Rheinland-Pfalz wartet diese Empfehlung entsprechend ab, sagte die Gesundheitsministerin.

Bätzing-Lichtenthäler betonte, dass die Astrazeneca-Impftermine zunächst automatisch storniert werden und alle Betroffenen einen neuen Termin erhalten werden. Ein Verabreichen eines anderen Impfstoffes am selben ausgemachten Termin sei nicht möglich. Da nun Impfkapazitäten in Bezug auf Astrazeneca frei werden, können sich 60- bis 69-Jährige voraussichtlich ab kommender Woche für einen Impftermin registrieren lassen.

Bund und Länder waren am Dienstagabend der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) gefolgt, das Präparat von Astrazeneca in der Regel nur noch für Menschen ab 60 Jahren einzusetzen. Jüngere können sich nach Rücksprache mit dem Arzt und auf eigenes Risiko weiterhin damit impfen lassen. Hintergrund sind Fälle von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen. Rheinland-Pfalz hatte vor der Sondersitzung der Gesundheitsministerkonferenz noch geplant, weiterhin Menschen unter 60 Jahren mit dem Vakzin zu impfen.

