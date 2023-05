Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Anzahl der Corona-Neuinfektionen ist zuletzt wieder stark gestiegen. Mit Ostern stehen nun gleich drei Feiertage ins Haus – Karfreitag sowie Ostersonntag und -montag. Wie läuft der Betrieb in den Impf- und den Testzentren in Rheinland-Pfalz an diesen Tagen?

In Rheinland-Pfalz werde grundsätzlich über die Ostertage geimpft, vermeldet das Gesundheitsministerium. „Der Landesimpfkoordinator Alexander Wilhelm hatte bereits in der Vergangenheit an