Die Corona-Pandemie treibt die Menschen bei schönem Frühlingswetter nach draußen: zum Spazierengehen, Radfahren oder Motorradfahren. All das ist laut Polizei in coronakonform möglich. Dennoch müssten Regeln eingehalten werden, die die Polizei am Osterwochenende und darüber hinaus mit erhöhter Präsenz im öffentlichen Raum kontrollieren werde. Dabei gehe es insbesondere um das Vermeiden von Menschenansammlungen, so die Polizei.

Gerade beim Motorradfahren habe man genügend Abstand zu anderen Menschen, Helm oder Halstuch hemmen die Verbreitung der Viren. Was in Zeiten von Corona aber nicht passieren sollte, sind Situationen, wie am vergangenen Wochenende auf dem Parkplatz Johanniskreuz, so die Polizei. Dort hielten sich laut Polizei zahlreiche Motorradfahrer gleichzeitig auf, einige hielten die Mindestabstände zueinander nicht ein. Doch nach der aktuell gültigen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes müsse jede menschliche Ansammlungen vermieden werden. Wenn fünf Personen auf einem Parkplatz stehen, sollte man weiterfahren und sich eine andere Stelle zum Anhalten suchen, empfiehlt die Polizei

Über die Osterfeiertage wird der Parkplatz nicht gesperrt, sollten aber Ansammlungen von Motorradfahrern oder Ausflüglern festgestellt werden, wird die Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl bei der Kreisverwaltung Kaiserslautern – wie im Vorjahr – eine Sperrung der Fläche beantragen, betont die Polizei.