Brand bei der BASF, Forensik-Häftling der Pfalzklinik stirbt bei Fluchtversuch, Opel investiert in Kaiserslautern

Brand und Produktionsaustritt bei BASF

In einer Anlage im Werksteil Nord der BASF in Ludwigshafen sind am Mittwoch Methyldiethanolamin und Oxogas ausgetreten, in dessen Folge sich ein Brand entwickelte.

Forensik-Häftling stirbt bei Fluchtversuch

Beim Versuch, aus der Forensik im Pfalzklinikum Klingenmünster zu fliehen, ist am Mittwoch offenbar ein Mann ertrunken.

Die AfD wird als Verdachtsfall eingestuft

Nach Berichten mehrer Medien hat der Bundesverfassungsschutz die AfD als Rechtsextremismus-Verdachtsfall eingestuft.

Opel investiert in Kaiserslautern

Der Autobauer Opel, der jetzt zum neugegründeten Autokonzern Stellantis gehört, hat sich klar zu seinem Standort Kaiserslautern bekannt.

Wenn der Notruf bei der falschen Stelle landet

Immer wieder kommt es bei Notfällen zu Problemen im überlappenden Handynetz im Grenzgebiet von Deutschland und Frankreich.

Reisebranche erwartet ein weiteres Verlustjahr

Die Reiseveranstalter und Reisebüros rechnen nach dem Corona-Krisenjahr 2020 mit einem weiteren verlorenen Jahr: Damit fällt der Umsatz auf ein Niveau von vor 30 Jahren zurück.

Leichter Zugriff auf Wahlbriefe

In Flomersheim quellen die Briefkästen über. Ist damit das Wahlgeheimnis noch gewahrt?

Gegen die Einbahnstraße: Was darf die Polizei?

Ein Kaiserslauterer beobachtet, wie ein Polizeiauto gegen die Einbahnstraßen-Richtung fährt – ohne Blaulicht und Martinshorn. Wir haben nachgefragt, ob das erlaubt ist.

Frustration in Fitnessstudios

Neben finanziellen Sorgen machen sich die Studiobetreiber in Germersheim und Bellheim auch Gedanken um die Gesundheit ihrer Kunden.

Nutzung von Teams an Schulen weiter zugelassen

Es gebe weiterhin Probleme an einigen Schulen mit Big Blue Button oder Moodle. Diesen Schulen sollte die Nutzung von MS Teams ebenfalls ermöglicht werden.