Grenzen zu Frankreich bleiben offen

Frankreich ist aus deutscher Sicht seit Freitag Hochrisikogebiet. Für den Grenzverkehr gibt es aber gute Nachrichten: Komplett dicht gemacht werden die Grenzen nicht. Zum Artikel

Testpflicht für Rückkehrer verschoben

Die Corona-Testpflicht für Reise-Rückkehrer aus dem Ausland an Flughäfen wird nochmal etwas verschoben. Zum Artikel

Rücktritt im FCK-Aufsichtsrat

Kaum vier Wochen im Amt ist Bernhard Koblischeck als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender des 1. FC Kaiserslautern schon wieder zurückgetreten. Dieses Mal gibt es deutliche Kritik an den Abläufen im Gremium - und einen Brief von Boris Notzon. Zum Artikel

Julia Römmelt führt durchs Impfzentrum

Das Model Julia Römmelt führt in einem vom Rhein-Pfalz-Kreis veröffentlichten Video durch ein Impfzentrum und erklärt die Abläufe. Zum Artikel

Biontech liefert erstmals Marburg-Impfstoffe

Das rheinland-pfälzische Unternehmen Biontech kann erstmals in Marburg produzierte Impfstoffe ausliefern. Das Werk in Hessen soll eines der größten für Impfstoffe weltweit sein. Zum Artikel

BASF: Insel im Salzsäure-Tank

Die BASF hat ein beeindruckendes Foto eines leeren Salzsäure-Tanks mit einer schwimmenden Insel veröffentlicht. Ein Mitarbeiter hatte eine schlaue Idee, wie der 15 Meter hohe Tank deutlich einfacher gewartet werden kann. Zum Foto

Klimaneutrale BASF

Der Chemieriese aus Ludwigshafen hat am Freitag außerdem angekündigt bis 2050 klimaneutral werden zu wollen. Zum Artikel

Erneut sexueller Übergriff auf 13-Jährige

Wie bereits am Samstag hat es auch am Dienstag in Ludwigshafen einen sexuellen Übergriff auf ein 13-jähriges Mädchen gegeben. Beide Fälle haben sich in der Innenstadt abgespielt. Zum Artikel

Frankenthal gehen die Totengräber aus

In Frankenthal werden die Totengräber knapp. Das hat auch mit der Beschaffenheit des Friedhofs zu tun. Zum Artikel