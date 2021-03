Ein 13-jähriges Mädchen ist am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr von einem Mann in der Ludwigshafener Innenstadt belästigt worden. Das Mädchen wurde von dem Mann in der Unterführung der Heny-Roos-Passage (zwischen Berliner Platz und Rheinufer) gegen ihren Willen unsittlich angefasst und geküsst, wie Polizei und Staatsanwaltschaft weiter mitteilten. Der Mann und die 13-Jährige waren sich zuvor in einem Discounter in der Ludwigstraße beim Einkaufen begegnet. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 Meter groß und hager. Er hat einen dunklen Teint, trägt einen Dreitagebart und hatte zur Tatzeit einen schwarzen Kapuzenpullover mit blau-rotem Schmetterlingsaufdruck an. Außerdem trug er eine schwarze Schildmütze mit weißem Logo. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall und fragt, wer Hinweise auf den Mann geben kann, Telefon 0621/963-2722. Die Ermittler prüfen noch, ob es einen Zusammenhang mit einem weiteren sexuellen Übergriff auf ein 13-jähriges Mädchen im Bereich des Rathaus-Centers gibt, der sich am Samstag ereignete. Bisher gebe es aber keine Hinweise darauf, sagte eine Polizeisprecherin. An dieser Tat sollen zwei Männer beteiligt gewesen sein, die polnisch gesprochen haben.