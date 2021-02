Jahrestag des Terroranschlags in Hanau

Etwa 500 Angehörige und Hanauer Bürger haben an den Ehrengräbern auf dem Hauptfriedhof der Stadt Hanau der neun Todesopfer des rassistisch motivierten Anschlags gedacht. Unser Redakteur Peter Müller ist der Meinung, es bleibt im Kampf gegen Rassismus noch viel zu tun.

Auch an Hipp war eine Briefbombe adressiert

Nach der Explosion in der Lidl-Zentrale wurde ein Paket an Hipp am Münchner Flughafen identifiziert und entschärft. Nun untersucht eine Sonderkommission mit 100 Ermittlern die Fälle.

Kramp-Karrenbauer besucht Südpfalz-Kaserne

Die Bundesverteidigungsministerin stattete der Kaserne in Germersheim einen Besuch ab. Begrüßt wurde sie ohne Handschlag – dafür mit Ellenbogen-Knuff.

Germersheim: Der neue Wahltermin ist der alte

Weil ein Direktkandidat verstorben ist, musste ein neuer Termin für die Landtagswahl im Wahlkreis Germersheim festgelegt werden: Sie findet am 14. März statt – wie überall sonst auch.

Eltern gegen Microsoft-Teams-Verbot an Schulen

Mit einem Schreiben an die Landesregierung wollen die Eltern von 6300 Südpfälzer Schülern das verhindern.

AfD-Spitzenkandidat im Video-Interview

Am 14. März 2021 ist Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Vorab sind die Spitzenkandidaten der Parteien im Landtag zu Gast bei der RHEINPFALZ. Im Videointerview stellen sie sich Fragen, die RHEINPFALZ-Leser vorab einsenden konnten. Diesmal im Gespräch: AfD-Spitzenkandidat Michael Frisch.

Prozess um tödlichen Messerstich in Zweibrücken

Es gibt neue Erkenntnisse im Fall eines 35-Jährigen, der im August in der Marienstraße seinen 40-jährigen Nachbarn erstochen haben soll. Wusste er sich nicht anders zu helfen?

Gegner der Corona-Maßnahmen: Autocorso in Zweibrücken

Für Samstag haben die sogenannten „Freiheitsfahrer“ einen Autocorso in Zweibrücken angemeldet – mit bis zu 150 Autos.

Impfzentrum in Landau startet später

Das Landes-Impfzentrum für die Stadt Landau und den Kreis Südliche Weinstraße kann am Montag, anders als geplant, noch nicht starten.

Kaum Sport: Lockdown-Auswirkungen auf Kinder

Der Sportwissenschaftler Daniel Memmert spricht im Interview über die aktuelle Situation im Sport. Er sagt, wir müssen uns um Kinder und Jugendliche in diesem Punkt trotz allem keine Sorgen machen.

Wetter: Nächste Woche schön und frühlingshaft

Meteorologen sagen milde Temperaturen in Rheinland-Pfalz und im Saarland voraus: „Eine richtig schöne Frühlingswoche“.