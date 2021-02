Das Landes-Impfzentrum für die Stadt Landau und den Kreis Südliche Weinstraße kann am Montag, 22. Februar, doch noch nicht seinen Betrieb aufnehmen. Nach Informationen der RHEINPFALZ sind dafür organisatorische Gründe auf Landesebene verantwortlich. Start der Impfungen soll am Mittwoch, 24. Februar, sein. Eigentlich hätte am Montag um 8 Uhr der erste Bürger im neuen Impfzentrum in der Albert-Einstein-Straße geimpft werden sollen. Die Einrichtung ist am Mittwoch eröffnet und vonseiten der Stadt- und Kreisverwaltung freigegeben worden.

