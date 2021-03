Trotz Stopp für Astrazeneca: Impftermine bleiben erhalten

Alle rund 43.000 Rheinland-Pfälzer, die bis zum 10. April einen Termin haben, werden geimpft – mit Moderna oder Biontech, wie Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Dienstag in Mainz sagte.

Ampel-Koalition: SPD, Grüne und FDP starten Sondierung

Nach SPD und Grünen hat sich auch der FDP-Landesvorstand in Rheinland-Pfalz für die Aufnahme von Sondierungsgesprächen zur Fortsetzung der Ampel-Koalition ausgesprochen.

Hat das Feuer im Bruchmühlbacher Penny-Markt ein Brandstifter gelegt?

Zumindest ist nach der vorläufigen Wertung des Brandsachverständigen von Brandstiftung auszugehen, teilt die Leitende Oberstaatsanwältin in Zweibrücken mit.

Ab Mittwoch in Pirmasens nur noch Termin-Shopping möglich

Jetzt steht es fest: Die Pirmasenser Geschäfte müssen ab Mittwoch wieder ihre Türen schließen. Das Land hat dem von OB Markus Zwick favorisierten Sonderweg eine klare Absage erteilt.

Ludwigshafen verschärft wieder Corona-Einschränkungen

Die Stadt Ludwigshafen reagiert auf steigende Corona-Zahlen. Ab Mittwoch gelten wieder zusätzliche Einschränkungen im öffentlichen Leben und im Einzelhandel.

Erster Platz bei ADFC-Fahrradklimatest für Landau

Macht Radfahren in deiner Stadt Spaß oder ist es Stress? Diese Frage stellt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) alle zwei Jahre beim Fahrradklimatest. In der Kategorie „Aufholer bei Städten zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern" ist Landau auf Platz eins.

Sexuelle Belästigung: Ermittler veröffentlichen Fahndungsfoto

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen einer sexuellen Belästigung in Ludwigshafen-Oppau. Der Fall ist schon am 7. August 2020 gegen 9.25 Uhr vor der Filiale einer Drogeriekette in der Kurt-Schumacher-Straße passiert.

Tui verdoppelt Mallorca-Flüge zu Ostern

Trotz Aufrufen aus der Politik, auf nicht notwendige Reisen zu verzichten, ist die Nachfrage nach Osterurlauben auf Mallorca groß.

Initiative warnt vor dritter Bohrung im Geothermiekraftwerk

Wenig überrascht von den Plänen, im Landauer Geothermiekraftwerk eine dritte Bohrung niederzubringen, zeigt sich die Initiative Pfalz Parterre, die diese Form der Energiegewinnung ablehnt.