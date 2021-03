Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen einer sexuellen Belästigung in Oppau. Der Fall ist schon am 7. August 2020 gegen 9.25 Uhr vor der Filiale einer Drogeriekette in der Kurt-Schumacher-Straße passiert. Laut Polizei wurde eine damals 25 Jahre alte Frau von einem Unbekannten unsittlich berührt. Die Ermittler hoffen auf Hinweise von Zeugen. Daher wird nun ein Fahndungsfoto des Tatverdächtigen veröffentlicht. Hinweise an die Kriminalpolizei, Telefon 0621/963-2773.