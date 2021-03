Nach SPD und Grünen hat sich auch der FDP-Landesvorstand in Rheinland-Pfalz für die Aufnahme von Sondierungsgesprächen zur Fortsetzung der Ampel-Koalition ausgesprochen.

Der Landesvorstand habe am Montagabend in einer digitalen Sitzung den Auftrag dazu erteilt, sagte ein FDP-Sprecher am Dienstag in Mainz. Der Vorstand der SPD hatte ebenfalls am Montagabend beschlossen, Grüne und FDP zu Sondierungsgesprächen einzuladen.

Der erweiterte Landesvorstand der Grünen hatte sich zuvor bereits einstimmig für Gespräche mit SPD und FDP ausgesprochen, wie Spitzenkandidatin Anne Spiegel nach der Gremiensitzung gesagt hatte. Der Co-Vorsitzende der Grünen, Josef Winkler, verwies auf ein Kreisvorständetreffen am Samstag. Dort werde über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen beraten.

CDU rutscht auf historisches Tief

Aus der Landtagswahl am Sonntag war die SPD mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer als Siegerin hervorgegangen. Damit könnte die seit 2016 regierende Ampelkoalition weitermachen.

Die CDU Rheinland-Pfalz will unterdessen noch vor Ostern auf einem kleinen Parteitag über die Wahlniederlage beraten. Die Union mit Spitzenkandidat Christian Baldauf hat mit 27,7 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl erzielt. Der Landesvorstand beschloss am Montagabend ein Treffen des Landesparteiausschusses.