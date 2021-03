Hat das Feuer im Bruchmühlbacher Penny-Markt ein Brandstifter gelegt? Zumindest ist nach der vorläufigen Wertung des Brandsachverständigen von Brandstiftung auszugehen, teilt Iris Weingardt, Leitende Oberstaatsanwältin in Zweibrücken, auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. „Die genaue Brandursache steht noch nicht fest, das ausführliche schriftliche Brandgutachten liegt noch nicht vor“, so Weingardt weiter. Bei dem Großbrand wurde am vorvergangenen Sonntag der gesamte Penny-Markt samt Metzgerei und Bistro ein Opfer der Flammen. Die Polizei schätzt den Schaden auf fünf Millionen Euro.