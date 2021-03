IG-Metall: Warnstreiks in der Pfalz

In der Pfalz fanden am Dienstag laut IG Metall Warnstreiks bei Opel in Kaiserslautern und bei Borgwarner in Kirchheimbolanden statt. In Kaiserslautern legten laut Gewerkschaft die 1500 Beschäftigten von Opel zeitweise die Arbeit nieder.

Transparenz bei Impfresten: Neue Stelle wird geschaffen

Der Donnersbergkreis möchte bei seinem Impfzentrum einen neuen Weg gehen: Noch Anfang März soll eine Stelle eingerichtet werden, die sich ausschließlich um die Impfreste kümmert, die am Abend anfallen.

Studie zur „Tierwohlabgabe“: prinzipiell rechtlich möglich

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner will die Nutztierhaltung reformieren. Bis dahin reiht sich Studie an Studie über die Machbarkeit.

Mainz gibt grünes Licht für Schnelltests an Schulen

Das Bildungsministerium hat grünes Licht für Schnelltests an den Grundschulen im Kreis Germersheim gegeben.

Defekte Toilette im Zug: SPD kritisiert S-Bahn Rhein-Neckar

Unterstützung von einem Ludwigshafener SPD-Politiker bekommt ein Mann, der mit der Bahn zwei Stunden unterwegs war und die Toilette nicht nutzen konnte, weil diese defekt war.

Chemische Reaktion: Alarm bei Wakol in Winzeln

Beim Chemieunternehmen Wakol im Pirmasenser Stadtteil Winzeln ist am Dienstagvormittag Alarm ausgelöst worden, als eine Aerosolwolke an einer Mischmaschine aufgestiegen war.

Bald auch Impfungen für chronisch Kranke und pflegende Angehörige

Chronisch kranke Menschen sowie Kontaktpersonen von Schwangeren und Pflegebedürftigen können sich von kommenden Samstag an online über das Impfportal der Landesregierung für Termine registrieren.

Vor Bund-Länder-Schalte: Wie Deutschland sich locker machen machen will

Auch wenn die Corona-Zahlen steigen: Der Druck auf Bund und Länder ist groß. Daher denken die Regierungen über konkrete Öffnungsperspektiven nach. Erste Details sind bereits durchgesickert.