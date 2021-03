Beim Chemieunternehmen Wakol im Pirmasenser Stadtteil Winzeln ist am Dienstagvormittag Alarm ausgelöst worden, als eine Aerosolwolke an einer Mischmaschine aufgestiegen war. 47 Helfer und 13 Fahrzeuge waren im Einsatz. Die Feuerwehr stellte bei ihrer Erkundung fest, dass eine sogenannte Kreidekalkausströmung offensichtlich eine chemische Reaktion und erhöhte Temperatur verursacht hatte. Die Einsatzkräfte konnten die Reaktion schnell stoppen und eine geringe Menge ausgelaufener Flüssigkeit aufnehmen. Die Belegschaft von Wakol musste zwar die Gebäude räumen, aber es waren keine Menschen in Gefahr, wie Stadtfeuerwehrinspekteur Karl-Heinz Bär versicherte. Vor Ort waren unter anderem die Schnelleinsatzgruppe Sanitätsbereitschaft, der Gefahrstoffzug der Feuerwehr sowie das Technische Hilfswerk, das eine Dekontaminationsstelle einrichtete.