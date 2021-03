Unmittelbar nach Ende der Friedenspflicht hat die IG Metall am Dienstag ihre Warnstreiks in der deutschen Metall- und Elektroindustrie begonnen. Kurz nach Mitternacht legten Beschäftigte in mehreren Betrieben die Arbeit nieder. In der Pfalz fanden am Dienstag laut IG Metall Warnstreiks bei Opel in Kaiserslautern und bei Borgwarner in Kirchheimbolanden statt. In Kaiserslautern legten laut Gewerkschaft die 1500 Beschäftigten von Opel zeitweise die Arbeit nieder.

Die Arbeitgeber hätten in den vergangenen Wochen nichts unversucht gelassen, um die Pandemie für ihre Interessen zu instrumentalisieren, kritisierte der Chef des für Rheinland-Pfalz zuständigen IG-Metall-Bezirks Mitte, Jörg Köhlinger. Er kündigte für die kommenden Tage weitere Warnstreiks in der Region an. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall kritisierte die Warnstreiks als lange im Voraus geplante Aktionen, die nichts mit dem aktuellen Verhandlungsstand zu tun hätten.

