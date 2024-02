Wer auch nur eine halbe Stunde mit Sabine Neger verbringt, der merkt: Auf ihrem Parkplatz hinter dem Pirmasenser C&A geht’s wirklich herzlich zu. Sie sagt: „Ganz im Ernst – ich hab“ die besten und liebsten Kunden.“

Nicht vorhandene Fahrradwegeverbindungen und Mängel an bestehenden Verkehrswegen in und um Hinterweidenthal moniert Manfred Schary. Der Kommunalpolitiker sieht vor allem in drei Bereichen dringenden Handlungsbedarf.

Es hat sich einiges getan entlang der Landesstraße 498 zwischen Merzalben und Clausen. Diese stark befahrene Verbindungsroute wird in absehbarer Zeit auf einer Länge von 3,2 Kilometern komplett saniert. Die vorbereitenden Maßnahmen sind schon sichtbar.

Am Aschermittwochabend ist der Doppelhaushalt der Ortsgemeinde Trulben einstimmig vom Ortsgemeinderat verabschiedet worden. Der Haushalt weist in beiden Jahren Fehlbeträge auf.

Der in diesem Winter extrem üppige Regen sollte die Dürrejahre in den Böden längst ausgeglichen haben. Der für Zweibrücken zuständige Forstamtsleiter Florian Kemkes wünscht sich allerdings noch mehr davon, jedoch anders als bisher.

Ulrich Schüler, langjähriges Mitglied im Zweibrücker Stadtrat und Fraktionssprecher der FDP, wechselt zur FWG-Fraktion. Er wird auch bei der Stadtratswahl für die FWG antreten.

Die Rinnsteine der Durchfahrtsstraßen der Ortsteile Rimschweiler, Wattweiler, Mittelbach und Mörsbach werden seit Jahresbeginn von der Kehrmaschine gereinigt, was die Anwohner bezahlen müssen. Gute Lösung oder Abzocke? Die beiden RHEINPFALZ-Autoren Paul Kreiner und Andreas Sebald sind geteilter Meinung.

Nach dem Urteil am Landgericht Zweibrücken schluchzte der 26-Jährige: „Ich habe nichts gemacht.“ In dem Fall geht es um eine Machete, eine schwarze Pistole und falsche Personalien.