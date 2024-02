Am Aschermittwochabend ist der Doppelhaushalt der Ortsgemeinde Trulben einstimmig vom Ortsgemeinderat verabschiedet worden. Trotz der Teilnahme am Entschuldungsprogramm des Landes, bei dem ein Betrag von 246.508 Euro anfällt, weist der Haushalt in beiden Jahren Fehlbeträge auf.

Daniel Goedel, der Finanzsachbearbeiter der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, stellte dem Ortsgemeinderat das Zahlenwerk des Haushalts vor und erklärte die Hintergründe. Dabei wurde deutlich, dass die Vorgaben der Gemeindeordnung zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushalts in beiden Jahren nicht erreicht werden. Ohne die Teilnahme am Entschuldungsprogramm würde ein Fehlbetrag von 187.959 Euro entstehen. Für das Jahr 2024 ergibt sich jedoch ein Überschuss von 58.549 Euro, während der Fehlbetrag im Jahr 2025 bei 113.880 Euro liegt. Durch das Entschuldungsvolumen von 246.508 Euro beträgt der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt insgesamt 49.831 Euro.

Im Haushalt sind verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen, darunter das Bebauungsplanverfahren Schwang mit Kosten von 50.000 Euro, die Sanierung der Bergstraße mit 25.000 Euro, die Sanierung des Wendehammers in der Rathausstraße mit 35.000 Euro, allgemeine Straßenunterhaltungsmaßnahmen mit 20.000 Euro, die Sanierung des Aufgangs zum Friedhof mit 15.000 Euro, die Sanierung der Leichenhallentoiletten mit 20.000 Euro sowie der Schallschutz für das Dorfgemeinschaftshaus Hochstellerhof mit 7.500 Euro.

Hochstellerhof bekommt LED-Leuchten

Im Finanzhaushalt für das Jahr 2024 ist ein Fehlbetrag von 119.730 Euro bei den Ein- und Auszahlungen geplant, der sich im Jahr 2025 auf 49.240 Euro verringert. Im Gesamthaushalt ist eine Darlehensaufnahme von 112.500 Euro vorgesehen. Davon entfallen jeweils 9000 Euro für beide Jahre auf Planungskosten für den Ausbau der Vinninger Straße, der für das Jahr 2026 geplant ist. Für die Erschließung eines weiteren Bauabschnitts in der Ringstraße des Ortsbezirks Hochstellerhof sind in diesem Jahr 15.000 Euro und im kommenden Jahr 18.000 Euro vorgesehen. Die Kosten für die Erschließung belaufen sich auf insgesamt 330.000 Euro. Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik in den Ortsbezirken Hochstellerhof und Imsbacherhof sind 18.150 Euro an Darlehensanteilen veranschlagt, bei Gesamtkosten von 60.490 Euro. Der Darlehensanteil für die Trualbhalle beträgt insgesamt 20.000 Euro, wovon je 10.000 Euro für den Sonnenschutz und die Notstromversorgung vorgesehen sind. Für eine neue Lautsprecheranlage in der Leichenhalle sind 8000 Euro und für Regale des Bauhofes in der Trualbhalle 5000 Euro als Darlehensanteile eingeplant. Jedes Jahr sind außerdem 5000 Euro als Darlehensanteile für die Begleichung von Notar- und Grundbuchkosten für zum Kauf angebotene Waldgrundstücke vorgesehen.

Nach den Ausführungen von Daniel Goedel folgten die Darlegungen von Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld. Dabei wies er darauf hin, dass im Gesamtdarlehensbetrag auch ein Anteil von 2000 Euro als Stammeinlage für die Anstalt des öffentlichen Rechts „Trualb Energie“ enthalten ist. Trotz der chronischen Finanzmisere zeigte sich Hatzfeld zuversichtlich und betonte, dass die Ortsgemeinde ihre Hausaufgaben gemacht habe.

Trualb Energie spült Geld in die Kassen

Die Ortsgemeinde Trulben plant kurz- bis mittelfristig von den Überschüssen von „Trualb Energie“ aus den Energieprojekten zu profitieren. Ziel ist es, nicht nur einen Beitrag zu regenerativen Energien zu leisten, sondern auch den eigenen Haushalt ab 2026 zu konsolidieren. Die geplante Photovoltaikfreiflächenanlage soll 7,2 Millionen Euro kosten und für 30 Betriebsjahre errichtet werden. In den ersten Jahren wird mit Überschüssen von rund 100.000 Euro gerechnet, bevor die Gewinne nach 20 Jahren deutlich steigen sollen, so Hatzfeld.