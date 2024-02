Es hat sich einiges getan entlang der Landesstraße 498 zwischen Merzalben und Clausen. Diese stark befahrene Verbindungsroute wird in absehbarer Zeit auf einer Länge von 3,2 Kilometern komplett saniert. Die vorbereitenden Maßnahmen sind schon sichtbar.

Im Zuge der Sanierungsmaßnahme werden drei Amphibientunnel quer durch die L498 verlegt. Witterungsbedingt mussten die Arbeiten Mitte Dezember unterbrochen werden, informiert Stephan Bartenbach, Pressesprecher des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Kaiserslautern und Fachgruppenleiter Bau, auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Die Gesamtmaßnahme koste voraussichtlich rund 1,3 Millionen Euro.

Nun stehen der Einbau eines Rohrdurchlasses und Arbeiten an den Entwässerungseinrichtungen in den Randbereichen der Fahrbahn an. Das kann unter halbseitiger Sperrung mit Ampelanlage ausgeführt werden. Zwei bis drei Wochen sollen diese Arbeiten dauern, gibt der Fachgruppenleiter bekannt. Los geht es, sobald die Witterung es zulässt. Man werde darüber informieren, sobald der Termin feststehe. Die Verkehrsteilnehmer seien wegen der zunächst halbseitigen Sperrung jedoch wenig betroffen, so der LBM.

Mitte März geht es richtig los

Voraussichtlich Mitte März beginnen die Arbeiten an der Fahrbahn. Für diese müsse eine Vollsperrung eingerichtet werden. Die einzelnen Bauabschnitte – drei an der Zahl – bedürften einer jeweiligen Bauzeit von etwa drei Wochen. Der erste Bauabschnitt zur Sanierung der L498 beginnt in der Höhstraße in Merzalben und verläuft bis zur Zufahrt Kuffenberg. Die Zufahrt zum Birkwieserhof erfolgt über Clausen. Beim zweiten Bauabschnitt wird die Sanierung der Zufahrt Kuffenberg bis Birkwieserhof vorgenommen. Der Birkwieserhof ist dabei weiterhin über Clausen erreichbar. Der dritte Bauabschnitt erstreckt sich vom Birkwieserhof bis nach Clausen. Der Birkwieserhof kann dann über Merzalben angefahren werden.

Es werde eine umfassende Fahrbahnsanierung vorgenommen, teilt der LBM mit. Dies bedeute, dass der komplette Straßenausbau im sogenannten Hocheinbau saniert wird. Dabei wird zunächst der bestehende Asphalt zwei Zentimeter abgefräst. Danach wird eine zwölf Zentimeter starke Asphaltschicht auf die gesamte Fahrbahn aufgebracht. Sind die Straße und Bankette fertig, werden Schutzeinrichtungen installiert. Diese Arbeiten finden unter halbseitiger Sperrung statt, wie der Landesbetrieb Mobilität informiert.

Straße derzeit noch frei

Die Maßnahme läuft seit dem 1. November und sorgte hier und da für Unverständnis. Denn wer von Merzalben nach Clausen, Donsieders, Waldfischbach bis hin zur B270 fahren wollte, musste den weiten Umweg über Rodalben (L496, L497, L482) nehmen. Momentan ist die L498 noch frei. Lediglich die Zwischenverbindung von Clausen/Merzalben kommend über die K34 zur L496 oder zur L498 ist immer noch gesperrt. Hier wird die Gaspipeline neu verlegt.