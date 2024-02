[aktualisiert 12:02 Uhr] Ulrich Schüler, langjähriges Mitglied im Zweibrücker Stadtrat und Fraktionssprecher der FDP, wechselt zur FWG-Fraktion. Er wird auch bei der Stadtratswahl für die FWG antreten.

Vorausgegangen war ein Streit in der FDP, die Ende Januar ihre Liste für den Stadtrat aufgestellt hatte. Ulrich Schüler hatte die Sitzung verlassen, nachdem er für keinen aussichtsreichen vorderen Platz vorgesehen war und mehrere Abstimmungen verloren hatte – teilweise gegen politisch unerfahrene und unbekannte Kandidaten. Parteichefin und Spitzenkandidatin Erika Watson begründete dies mit dem Wunsch nach einem Generationenwechsel. Die FDP hat derzeit zwei Sitze im Stadtrat. Neben Schüler noch Anne Oberle, die bei der Wahl im Juni auf Platz 2 antritt. Beide hatten Watson bei der Wahl 2019 überholt, obwohl sie auf der FDP-Liste hinter ihr standen.

Laut FWG-Fraktionssprecher Kurt Dettweiler hat die FWG Ulrich Schüler angesprochen „und ihm die Möglichkeit gegeben, zu uns zu kommen“. Er habe sich zwei bis drei Tage Bedenkzeit erbeten, aber das sei „zügig gegangen“. Die FWG will am Montag einen Termin festlegen, wann sie ihre Stadtratsliste aufstellt. Auf die Frage, ob Ulrich Schüler nun für die FWG kandidiert, sagte Dettweiler: „Das ist ja wohl selbstverständlich.“ Schüler soll „einen vernünftigen Platz im vorderen Bereich“ bekommen, „wo er große Chancen hat, in den Stadtrat einzuziehen“.

Anne Oberle: „Ich hätt’s vermutlich genauso gemacht“

Anne Oberle sagte am Donnerstagmorgen, sie könne Ulrich Schüler verstehen: „Ich bin ihm nicht böse. Ich hätt’s vermutlich genauso gemacht.“ Sie habe zu Ulrich Schüler „ein super Verhältnis gehabt“. Als sie vor einem Jahr in den Stadtrat nachrückte, sei sie froh gewesen, ihn an ihrer Seite zu haben. Sie werde aber weder die Fraktion wechseln noch eine Fraktionsgemeinschaft eingehen, etwa mit Aaron Schmidt von Die Partei.

Die FDP verliert durch den Wechsel ihren Fraktionsstatus und ihre Ausschusssitze. Die Sitzverteilung in den Ausschüssen ändert sich. Dort, wo die FWG einen Sitz hinzugewinnt, will sie ihn Ulrich Schüler anbieten, etwa im Bauausschuss, der nächste Woche wieder tagt.