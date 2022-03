Tankstellenmord-Prozess: 1300 Seiten neue Ermittlungsakten

Mit einer Überraschung hat am Montag der Prozess gegen den 50-Jährigen begonnen, der in Idar-Oberstein nach einem Streit um die Maskenpflicht einen Tankstellen-Kassierer erschossen hat: Antiterror-Ermittler präsentierten neue Akten. Zum Artikel

Welche Auswirkungen die Impfpflicht in den Krankenhäusern hat

Seit vergangener Woche gilt im Gesundheitsbereich und in der Pflege die Impfpflicht gegen Covid-19. Wir haben in Krankenhäusern nachgefragt, ob deshalb mit Personalengpässen und eingeschränkter Versorgung gerechnet werden muss. Zum Artikel

Masken, Tests und anderes: Corona-Abfälle richtig entsorgen

Nach zwei Pandemie-Jahren hat sich viel Routine eingestellt im Umgang mit Schnelltests sowie FFP2- und OP-Masken. Aber Achtung: Bei der Entsorgung gebrauchter Corona-Utensilien und anderer Abfälle ist weiterhin Vorsicht angebracht. Zum Artikel

Russland verbietet Facebook und Instagram

Die russische Regierung hat mit Instagram und Facebook zwei der weltweit wichtigsten Plattformen der sogenannten Sozialen Medien verbieten lassen. Die Begründung ist hanebüchen, aber nicht überraschend. Zum Artikel

Militär-Experte: „Russen werden mit jedem Tag schwächer“

Die Ukraine leistet der russischen Invasion überraschend starke Gegenwehr. Ein Experte hat uns gesagt, woher diese Stärke rührt – und welche Chance die Ukraine hat, das Blatt zu ihren Gunsten zu wenden. Zum Artikel

Sorge, Wille, Erleichterung: Mit einem Hilfskonvoi unterwegs

Die RHEINPFALZ hat einen Südpfälzer Hilfskonvoi an die ukrainische Grenze begleitet. Ein russischer Luftangriff ganz in der Nähe ließ die Schrecken des Kriegs näher kommen als erwartet. Zum Artikel

Bankautomat in Ludwigshafen gesprengt

Wieder ist ein Bankautomat in die Luft geflogen, dieses Mal im Globus-Markt in Ludwigshafen. Es war wohl eine professionelle Bande am Werk. Zum Artikel

Unfall in Karlsruhe: Stau in der Südpfalz

Nach einem Unfall auf der Karlsruher Südtangente ist in Teilen der Südpfalz der Autoverkehr zusammengebrochen. Grund laut Polizei: Navigationsgeräte. Zum Artikel

Bruder von Boxer Leon Bauer will auch Profi werden

Der Hatzenbühler Allen Bauer will es seinem Bruder Leon gleichtun und Boxprofi werden. Unterstützung bekommt er vom Olympiastützpunkt in Heidelberg. Dadurch könnte sich auch ein anderer Karriereweg ergeben. Zum Artikel

Mängel in der Wohnung: Wie Sie die Miete erfolgreich mindern

Schimmelbefall an den Wänden, Heizungsausfall im Winter, Hundekot im Treppenhaus: Das können Gründe für eine Mietminderung sein. Wir zeigen, wie Sie dabei richtig vorgehen. Zum Artikel