Mit einer Überraschung hat am Montag der Prozess gegen den 50-Jährigen begonnen, der in Idar-Oberstein nach einem Streit um die Maskenpflicht einen Tankstellen-Kassierer erschossen hat: Ermittler präsentierten neue Akten. Was es mit diesem Material auf sich hat.

1300 Seiten Ermittlungsakten sind auf die CD gebrannt, die den Verteidigern an diesem Montag im Gerichtssaal übergeben wird. Damit nimmt der Prozess gleich am ersten Verhandlungstag eine überraschende