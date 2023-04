Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Hatzenbühler Allen Bauer will es seinem Bruder Leon gleichtun und Boxprofi werden. Am 26. März hat er seinen ersten Kampf unter professionellen Bedingungen. Die Familie kooperiert künftig mit dem Olympiastützpunkt in Heidelberg, wodurch sich auch ein anderer Karriereweg ergeben könnte.

Es sind nicht die kleinsten Fußstapfen, in die Allen Bauer treten will. Der jüngere Bruder des IBF-Junioren-Weltmeisters Leon Bauer hat sich dazu entschieden: Er will Boxprofi werden.