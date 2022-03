Nach einem Unfall auf der Südtangente in Karlsruhe am frühen Montagmorgen reicht der Stau über die Rheinbrücke noch immer weit in die Pfalz hinein.

Gegen 5.20 Uhr waren drei Fahrzeuge auf der Südtangente zusammengestoßen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll ein Fahrer beim Einfädeln nicht auf den nachfolgenden Verkehr geachtet haben. Laut derzeitigem Stand gab es drei Leichtverletzte. Zwei Fahrspuren in Richtung Karlsruhe wurden gesperrt, die Reinigungsarbeiten dauern gegen 11 Uhr noch an.

Entsprechend staut sich auch der Verkehr über Rheinbrücke und Wörther Kreuz noch weiter in die Pfalz. Die Auswirkungen waren auf der A65 bis zur Auffahrt Kandel-Mitte und auf der B9 zu spüren, so ein Sprecher der Polizei Wörth. „Es gab Chaos in den umliegenden Straßen“, unter anderem in Wörth, Maximiliansau und Jockgrim. Die Ursache: „Alle haben sich auf ihr Navi verlassen“ , diese Fahrer hätten dann noch länger gebraucht, als wenn sie sich in den Stau gestellt hätten.

Derzeit ist es nicht möglich, sich über die Webcam über die Verkehrslage am Wörther Kreuz zu informieren. Aufgrund des Ukraine-Kriegs und etwaigen Truppenbewegungen auf den Autobahnen wurden bundesweit die Webcams auf den Autobahnen ausgeschaltet.