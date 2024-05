„Besonders prickelnd“ − so ist Erlenbrunn. Zumindest der gleichnamige Rieslingsekt, der bei Aldi im Regal steht. Die RHEINPFALZ wollte wissen, was der Schaumwein mit dem Pirmasenser Ortsbezirk gemein hat.

Montagsumfrage: Zucker aus der Ernährung verbannen? Oder maßvoll damit umgehen? – Mal was Süßes? Den Kaffee mit einem oder zwei Würfel Zucker geschmacklich aufpeppen? Wie halten es die Pirmasenser mit dem Zuckergenuss?

Am frühen Sonntagmorgen konnte die Polizei rechtzeitig alarmiert werden, um in einem Supermarkt in der Bitscher Straße in Pirmasens einen Einbrecher auf frischer Tat zu ertappen.

Wer seit 1. März in der Tiefgarage des Rathauses sein Auto abstellen will, muss einen satten Preisaufschlag von 50 Prozent akzeptieren. 1,50 Euro kostet jede Stunde unter dem Exerzierplatz. Die Stadtverwaltung will im Umfeld „derzeit“ nicht gleichziehen und belässt die Parkgebühren.

Für 11. Mai lädt die Pirmasenser Schuhfabrik Kennel & Schmenger zum Tag der offenen Tür ein. Wer sich dafür interessiert, wie bei einem der letzten deutschen Schuhfabrikanten vor Ort Schuhe hergestellt werden, sollte sich den Termin nicht entgehen lassen. Geschäftsführer Andreas Klautzsch hat im Gespräch mit der RHEINPFALZ angekündigt, dass er mit mindestens einem prominenten Gast rechnet.

Kreuzritter des Verkehrsrechts oder selbstgerechte Petzen? Die Meinungen über Menschen, die Falschparker melden, driften weit auseinander. Sicher ist: Auch in und um Zweibrücken zeigen Privatpersonen fehlerhaftes Parken an.

Was Heidi Klum und der Bachelor mit Handball in Zweibrücken zu tun haben, was Benny Zellmer und den FC Bayern München verbindet und warum ein Handball-Zuschauer nicht der nächste Bayern-Trainer wird: Das waren Fragen, die am Samstag beim Saisonfinale der SG SV 64/VT Zweibrücken beantwortet wurden.

Es darf gegessen, gelauscht und geplauscht werden. Am Samstag, 11. Mai, findet von 11 bis 17 Uhr nach fünf Jahren Pause wieder ein multikulturelles Begegnungsfest in Zweibrücken statt. Die Botschaft: Wir leben friedlich miteinander.

Zwei Verletzte, ein Audi A4, der auf der Fahrerseite inmitten der Kreuzung liegt, sowie ein höherer Sachschaden sind das Resultat eines optisch spektakulären Autounfalls am Samstagabend gegen 18 Uhr in Homburg.

Die Mauritiusschule in Zweibrücken-Wattweiler ist eine Förderschule für Kinder, die geistig und teils auch motorisch beeinträchtigt sind. Dort erhalten sie ein breites Angebot an individueller Förderung bis hin zur Vermittlung in den Arbeitsmarkt. Die Schule gibt es seit nunmehr 50 Jahren.