Am frühen Sonntagmorgen konnte die Polizei rechtzeitig alarmiert werden, um in einem Supermarkt in der Bitscher Straße in Pirmasens einen Einbrecher auf frischer Tat zu ertappen. Die Einbruchsmeldung kam um 7.30 Uhr auf der Dienststelle an, vor Ort entdeckten die Beamten Einbruchspuren am Eingang.

Ein 22-jähriger Mann, beladen mit gestohlenen Waren, verließ kurz darauf den Markt und wurde umgehend von den Beamten festgenommen. Zusätzlich zu dem Diebstahl lag laut Polizeibericht gegen den Mann ein offener Haftbefehl vor, woraufhin er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.