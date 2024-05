Für 11. Mai lädt die Pirmasenser Schuhfabrik Kennel & Schmenger zum Tag der offenen Tür ein. Wer sich dafür interessiert, wie bei einem der letzten deutschen Schuhfabrikanten vor Ort Schuhe hergestellt werden, sollte sich den Termin nicht entgehen lassen. Geschäftsführer Andreas Klautzsch hat im Gespräch mit der RHEINPFALZ angekündigt, dass er mit mindestens einem prominenten Gast rechnet: Fernsehmoderatorin Mareile Höppner.

Kennel & Schmenger öffnet zudem die Türen seiner Produktion in der Blocksbergstraße. Die Besucher erwarten bei geführten Rundgängen Einblicke in Bereiche, die sonst verschlossen sind. „Wir wünschen uns, dass viele kommen“, sagt Klautzsch. Er will den Besuchern zeigen, wie man Schuhe herstellt und welcher Aufwand mit der Handarbeit in Pirmasens einhergeht. Der Tag der offenen Tür beginnt um 11 Uhr und endet um 14 Uhr.