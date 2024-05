Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer seit 1. März in der Tiefgarage des Rathauses sein Auto abstellen will, muss einen satten Preisaufschlag von 50 Prozent akzeptieren. 1,50 Euro kostet jede Stunde unter dem Exerzierplatz. Die Stadtverwaltung will im Umfeld „derzeit“ nicht gleichziehen und belässt die Parkgebühren.

Der Parkhausbetreiber, die Park Service Hüfner GmbH in Stuttgart, ist mit der jetzigen Preiserhöhung der Stadtverwaltung nachgezogen. Der Stadtrat hatte im November 2022 die Parkgebühren in Pirmasens