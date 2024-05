Zwei Verletzte, ein Audi A4, der auf der Fahrerseite inmitten der Kreuzung liegt, sowie ein höherer Sachschaden sind das Resultat eines optisch spektakulären Autounfalls am Samstagabend gegen 18 Uhr in Homburg. Wie die Polizei auf Anfrage der RHEINPFALZ berichtet, war der Fahrer des weinroten Audi A4 auf der Robert-Bosch-Straße unterwegs in Richtung Homburger Innenstadt. Der Fahrer des schwarzen Tesla befuhr zur selben Zeit die Richard-Wagner-Straße aus Bechhofen kommend in Richtung Bexbacher Straße. An der Kreuzung übersah der Audifahrer laut Polizei, dass seine Ampel rot hatte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Tesla und Audi, durch den Aufprall wurde der weinrote Audi auf die Fahrerseite gedreht und blieb auf dieser inmitten der Kreuzung liegen. Sowohl Audi- als auch Tesla-Fahrer wurden laut Polizei leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.