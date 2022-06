Planschen verboten

In Ludwigshafen hat eine Wohnungsbaugesellschaft Müttern untersagt, Planschbecken aufzustellen. Mit einer merkwürdigen Begründung. Zum Artikel

Ein Weltmeister aus Pirmasens

Escobar, ein Vierbeiner aus Pirmasens, wurde zum schönsten Rottweiler der Welt gekürt. Zum Artikel

Impfpflicht in Pflege: Arbeitsverbot droht

Mit einem Bußgeldbescheid in Höhe von 500 Euro müssen 187 ungeimpfte Mitarbeiter in der Pflege aus der Region in den kommenden Wochen rechnen. Zum Artikel

Schon 16 Millionen 9-Euro-Tickets verkauft

Für Probleme sorgt das Ticket vor allem auf Regional-Express-Linien, die für Reisen über längere Strecken interessant sind. Zum Artikel

Leberwurst-Connection

Zu Besuch bei Melnyk: Am Mittwoch hat der ukrainische Botschafter Melnyk persönlich den Pfälzer Metzger und seine Frau am Berliner Hauptbahnhof abgeholt. Zum Artikel

Gehirnwäsche und Psychoterror

Sie erlebten Übergriffe sexueller und spiritueller Art: erwachsene Frauen in der katholischen Kirche. Immer mehr brechen ihr Schweigen – auch eine Landauerin. Zum Artikel

Affenpocken in der Pfalz: Was Sie jetzt wissen müssen

Elf Bundesländer haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts mit Affenpocken Infizierte gemeldet. In der Pfalz ist am Dienstag ein Verdachtsfall in Kaiserslautern dazugekommen, nachdem tags zuvor der erste Fall in der Pfalz bestätigt wurde. Zum Artikel

Das perfekte Outfit bei Hitze

Welche Materialien eigenen sich bei warmen Temperaturen besonders gut? Welche Schnitte und Farben sind bei Hitze besonders kühlend? Welche Wohlfühl-Kleidung erfüllt eine strengere Kleiderordnung in manchen Büros? Fünf Tipps. Zum Artikel