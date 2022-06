Um eine Woche hatte der Besuch des Herxheimer Metzgermeisters Walter Adam zusammen mit seiner Frau Marion Adam beim ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk in Berlin verschoben werden müssen, nun hat es geklappt. Am Mittwoch hat Melnyk persönlich das Ehepaar Adam am Berliner Hauptbahnhof abgeholt. Die Adams sind bis Freitag Gäste der Vertretung der ukrainischen Vertretung und Melnyks. Auf dem Plan steht neben dem Besuch eines ukrainischen Films auch ein gemeinsames Essen mit Melnyk und seiner Frau Switlana Melnyk. Serviert werden traditionelle ukrainische Gerichte.

Der Kontakt zwischen dem Obermeister der südpfälzischen Metzerginnung Walter Adam und Melnyk war nach einem RHEINPFALZ-Interview zustande gekommen. Melnyk hatte vor einer Weile Bundeskanzler Olaf Scholz das Verhalten einer beleidigten Leberwurst attestiert. In einem RHEINPFALZ-Interview hatte der Obermeister der Metzgerinnung der Südpfalz den Faden aufgenommen. „Pfälzer können nicht beleidigt sein“, sagte er - aber eigentlich ging es um den Nachwuchsmangel in dem Handwerk, das Adam liebt und lebt. Später hatte Adam einen Hausmacher-Präsentkorb mit verschiedenen Leberwürsten nach Berlin geschickt. Diese seien „ein Genuss“ gewesen, sagt Melnyk, „besser als Schokolade“.