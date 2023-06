Polizeieinsatz: Sperrung am Mannheimer Hauptbahnhof stört Bahnverkehr in der Pfalz

Ein herrenloser Koffers hat die Bundespolizei in Mannheim auf den Plan gerufen. Spezialkräfte hatten konnten zunächst eine Gefahr durch Sprengstoff nicht ausschließen, weswegen der gesamte Hauptbahnhof abgesperrt wurde. Zum Artikel

Beleidigungen, Bedrohungen und Schläge: Bauunternehmer zu Freiheitsstrafe verurteilt

Im eskalierten Streit um illegale Erdarbeiten auf dem Drehenthalerhof treffen sich die Dorfgemeinde und ein lokaler Bauunternehmer erstmals vor Gericht. Dabei geht es um Beleidigungen, Bedrohungen und Schläge gegen Anwohner. Nun ist ein erstes Urteil gegen den Unternehmer gefallen. Zum Artikel

Militärübung in Ramstein: Streitkräfte trainieren Transport von Verletzten

An der Übung sind Streitkräfte aus mehren Nationen beteiligt. Sie ist Teil der großen Nato-Übung „Air Defender 23“. Zum Artikel

Heizt ganz Landau künftig mit Erdwärme?

Landau sitzt nach Überzeugung von Oberbürgermeister Dominik Geißler auf einem Schatz: der Erdwärme im Oberrheingraben. Selbst heben will und kann sie ihn nicht. Aber es gibt zwei Kraftwerksbetreiber. Die wollen etwas von der Stadt und die will etwas von ihnen. Zum Artikel

Warum Finanzämter die Fahrtkosten jetzt genauer prüfen

Wer Fahrtkosten in der Steuererklärung angibt, kann viel Geld vom Staat erstattet bekommen. Schummeln sollte dabei aber niemand: Die Finanzämter schauen neuerdings genau hin, ob die angegebene Anzahl der Tage stimmt, an denen zur Firma gefahren wird – oder in Wirklichkeit zu Hause gearbeitet wurde. Zum Artikel

Wollen die Grünen ein Fleischverbot?

Gleich zwei Fachgremien empfehlen der Bundesregierung, die Bürger zu weniger Fleischkonsum zu bewegen – am besten über höhere Preise an der Fleischtheke. Zum Artikel

Brandanschlag auf Asylbewerberunterkunft im Saarland: Weiterer Verdächtiger festgenommen

Dem Mann werde Beihilfe zum Mord und Beihilfe zu versuchtem Mord zum Nachteil von 20 Menschen vorgeworfen, so Bundesanwaltschaft. Zum Artikel

Wo es in der Pfalz am gefährlichsten ist

2021 ist Kaiserslautern bereits unter den kriminellsten Städten Deutschlands gelistet worden. Wie sah das im Jahr 2022 aus und wo liegen die Verbrechens-Schwerpunkte? Eine Übersicht. Zum Artikel

Zottelige Aufpasser: Lamas zum Herdenschutz vor Luchs und Wolf?

Seitdem Luchs und Wolf durch die Region streifen, sind Halter von Weidetieren besorgt. Wie können Schafe und Ziegen vor Raubtieren geschützt werden? In Amerika und Australien bewachen Lamas erfolgreich Herden. Ist das auch ein Modell für die Pfalz? Zum Artikel

Kommentar zum Apotheken-Streik: Übers Ziel hinausgeschossen

So schlecht, wie von den Verbänden dargestellt, geht es den Apotheken nicht. Der Plan, Apotheken an einem Tag zu schließen, ist überzogen, meint RHEINPFALZ-Korrespondent Norbert Wallet. Zum Artikel