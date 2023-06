Karlsruhe (dpa) - Wegen eines tödlichen Brandanschlags vor mehr als 30 Jahren auf eine Asylbewerberunterkunft in Saarlouis ist am Dienstag ein weiterer Tatverdächtiger festgenommen worden. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Dem Deutschen werde Beihilfe zum Mord und Beihilfe zu versuchtem Mord zum Nachteil von 20 Menschen vorgeworfen, so die oberste deutsche Anklagebehörde weiter. Der Verdächtige soll Kontakt mit einem derzeit wegen des Anschlags in Koblenz vor Gericht stehenden Mann gehabt und diesen zu der Tat angestiftet haben, erklärte die Bundesanwaltschaft weiter. Noch am Dienstag sollte er dem Haftrichter vorgeführt werden.

Derzeit läuft vor dem Oberlandesgericht (OLG) Koblenz ein Prozess gegen einen 51-Jährigen wegen des nächtlichen Anschlags auf das Asylbewerberheim. Damals war der 27-jährige Asylbewerber Samuel Yeboah aus dem westafrikanischen Ghana verbrannt. Außerdem brachen sich zwei Hausbewohner Knochen beim Sprung aus einem Fenster. 18 weitere Bewohner konnten sich damals unverletzt ins Freie retten.