Ab dem 27. Mai dürfen Freibäder in Rheinland-Pfalz öffnen, ab dem 10. Juni auch Hallenbäder. Das sehen die rheinland-pfälzischen Corona-Lockerungen vor, die Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Mittwoch verkündet hat. Die Schwimmbad-Betreiber – oft sind das die Kommunen – hat das Land mit dieser Ansage allerdings überrascht und überrumpelt. „Was die Landesregierung verkündet hat, ist allerhand! Bei uns laufen die Drähte heiß, weil den Leuten suggeriert wird, dass die Schwimmbäder Ende Mai öffnen“, sagt etwa Jettenbachs Ortsbürgermeister Timo Harth (Landkreis Kusel). Mit seinem Unverständnis für das Vorgehen der Landesregierung ist Harth unter den Pfälzer Schwimmbad-Verantwortlichen nicht alleine.

Badegast-Obergrenze und Schichtbetrieb?

Das Problem: Keiner weiß genau, wie der Badespaß unter Corona-Bedingungen überhaupt funktionieren soll. Die Betreiber der Schwimmbäder warten auf klare Auflagen vom Land, wie viele Besucher ins Bad gelassen werden dürfen, wie viele Schwimmer sich maximal im Becken tummeln dürfen, welche Schutz- und Hygienemaßnahmen erfüllt werden müssen.

Viele Schwimmbad-Betreiber haben schon Ideen und Konzpete entwickelt – in Landau denkt man etwa über einen Schichtbetrieb im Schwimmbad nach, im Neustadter Stadtionbad wurden Plexiglasscheiben, Reinigungsmittel, Desinfektionsständer angeschafft und die besten Laufwege innerhalb des Bades ermittelt. Es gibt Konezpte von Verbänden wie der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen, die sich damit befassen, wie Abstandsregeln im Badebetrieb eingehalten werden können. Immerhin geht vom gechlorten Wasser in Schwimmbädern wohl keine Infektionsgefahr aus.

Kaiserslauterer OB will Freibäder nicht öffnen

Kaiserslauterns Oberbürgermeister Klaus Weichel hat am Mittwoch für einen Paukenschlag und viel Unmut in der Stadt gesorgt: Er will die städtischen Freibäder in dieser Saison nicht öffnen. Ein so drastisches Vorgehen scheint derzeit kein anderer der befragten Bad-Betreiber in der Pfalz zu planen. Die Pfälzer Bäder wollen wieder öffnen, aber nicht alle Freibäder werden ihre Vorbereitungen bis zum 27. Mai abschließen können. Im Folgenden finden Sie einen Überblick der RHEINPFALZ-Recherchen zum Thema Bäderöffnung in der Corona-Krise:

