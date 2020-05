Am 27. Mai sollen Freibäder mit Auflagen wieder öffnen dürfen, am 10. Juni Hallenbäder und Saunen. Das Speyerer Bademaxx, das Becken drinnen wie draußen bietet, wird jedoch zumindest den ersten Termin nicht schaffen. Betreiber Stadtwerke (SWS) kann noch keine konkreten Daten nennen.

Die Mitteilung des Landes über die Lockerung der Corona-Auflagen für Bäder kam am Mittwoch. Am Donnerstag wurde intern beraten. Ergebnis: Es müssten zunächst haftungsrechtliche, technische, organisatorische und hygienische Rahmenbedingungen geklärt werden. „Zentrale Frage wird sein, ob es die Verantwortung für die Bürgerinnen und Bürger zulässt, das Bademaxx-Freibad in absehbarer Zeit zu öffnen“, so Daum.

Wie viele Leute dürfen rein?

Der Betreiber versucht nun beim Land, Näheres zu Auflagen und Hygienevorschriften für Bäder zu erfahren. Erwartet würden zum Beispiel Begrenzungen der Besucheranzahl in Anlehnung an die Wasserfläche. In „normalen“ Jahren war das Bademaxx-Freibad meist Mitte Mai geöffnet worden, für dieses Jahr war der 9. Mai im Blick. Im vergangenen Jahr hatten Hallenbad, Freibad und Sauna 352.679 Besucher gezählt.