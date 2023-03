Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ob in diesem Jahr noch in irgendeinem Freibad geschwommen werden kann, steht derzeit in den Sternen. Im Fall des Bades in Winnweiler, das gerade saniert wird, ist das womöglich gar keine so ganz schlechte Nachricht. Denn jetzt fällt der Zeitdruck weg, den man sich mit dem Plan einer Öffnung bereits im Mai gemacht hatte.

Von Anja Hartmetz

Alle Sportstätten im Land, und damit natürlich auch die Schwimmbäder, sind derzeit bekanntlich auf unbestimmte Zeit geschlossen. Da die Arbeiten im Freibad Winnweiler,