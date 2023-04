Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat am Mittwoch zur Mittagszeit verkündet, dass die Freibäder am 27. Mai öffnen dürfen. Unter welchen Bedingungen, ist den Verantwortlichen bislang unklar – ob der Vorlauf reicht ebenfalls. Mit der Öffnung noch im Mai wird das im Leiningerland also voraussichtlich nix.

Kurz nach Mittag tritt Malu Dreyer an die Öffentlichkeit. Eine rasche Einführung, dann kommt sie zur Sache: Ab dem 27. Mai dürfen Freibäder wieder öffnen, ab dem