Die Vorbereitungen für die Freibad-Saison laufen auf Hochtouren. Dabei weiß wegen des Coronavirus derzeit niemand, wann sich die Pforte am Willersinnweiher öffnen darf. Trotzdem werden Becken gereinigt, Tore gestrichen, Hecken geschnitten – und das sogar mit deutlich mehr Personal als sonst.

Acht bis neun Wochen dauert es, das Freibad am Willersinnweiher aus dem Winterschlaf zu erwecken und vollständig in Betrieb zu nehmen. Eigentlich hätte die Saison am Samstag, 9. Mai, beginnen